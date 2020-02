കൊച്ചി: നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം ബക്കറ്റില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൊച്ചി എളമക്കരയില്‍ കായലിന് സമീപമാണ് ബക്കറ്റിനുള്ളില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

പ്രദേശത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളാണ് കായലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ ബക്കറ്റ് ആദ്യം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടികള്‍ ബക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് എളമക്കര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പൊക്കിള്‍കൊടി മുറിച്ചുമാറ്റാത്ത നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും, മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

