പെരുമ്പിലാവ്(തൃശ്ശൂര്‍): നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സമീപവാസിയായ യുവതിയുടെ പേരില്‍ കേസെടുത്തു. കടവല്ലൂര്‍ വടക്കുംമുറി മാനംകണ്ടത്ത് ഷെഹിറയുടെ പേരിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കടവല്ലൂര്‍ വടക്കുംമുറിയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പ്രസവത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള അമിത രക്തസ്രാവത്തിന് ഷെഹിറ ചങ്ങരംകുളത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടിയിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടര്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കാതെ യുവതി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടര്‍ ചങ്ങരംകുളം പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചങ്ങരംകുളം പോലീസ് കുന്നംകുളം പോലീസിന് വിവരം കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അഴുകിയ മൃതദേഹം കിണറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് തൃശ്ശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തി. മൃതദേഹ പരിശോധനാഫലം കിട്ടിയശേഷമേ മരണകാരണം അറിയാനാകൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

