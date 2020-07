പത്തനംതിട്ട: അടൂർ മരുതിമൂട് സെന്റ് ജോർജ് കാത്തലിക് പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ മൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ശേഖരിച്ച് ആരാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം. സംഭവത്തിൽ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അടൂർ പോലീസ് എസ്.എച്ച്.ഒ. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പ്രസവത്തിലല്ല കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായ കണ്ടെത്തൽ. വീട്ടിലോ മറ്റെവിടെയോ ആണ് പ്രസവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചുമാറ്റിയ രീതി കണ്ടാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കുഞ്ഞ് നിലവിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്ന് ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വ. ടി. സക്കീർ ഹുസൈൻ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫയർ കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവമായതിനാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വെബ് പോർട്ടലിലടക്കം വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതിന്റെ തുടർനടപടികൾക്കായി ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരുതിമൂട് സെന്റ് ജോർജ് കാത്തലിക്ക് പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ മൂന്നു ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുരിശടിയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അടൂർ പോലീസ് കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

