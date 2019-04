ഡല്‍ഹി: വളര്‍ത്തുനായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ ഗൃഹനാഥനെ അയല്‍വാസി മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഗാസിപുരിലാണ് സംഭവം. മഹാജന്‍ (42) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാജന്റെ ഭാര്യ കൃഷ്ണവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. താനും ഭര്‍ത്താവും നായയെ തല്ലിയെന്നാരോപിച്ച് അയല്‍വാസി ബഹളം വെച്ചെന്നും, തുടര്‍ന്ന് അയല്‍വാസിയായ ബിപായ് ലാല്‍ മഹാജനെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

വഴക്കിനിടെ ലാലിന്റെ മകന്‍ മഴു ഉപയോഗിച്ച് മഹാജനെ വെട്ടുകയായിരുന്നു. ഉടനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മഹാജന്‍ മരിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഴു പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

