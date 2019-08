ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ അമേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസ ഒരുങ്ങുന്നു. നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ ആന്‍ മക്ലൈന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ വെച്ച് അവരുടെ അകന്ന് കഴിയുന്ന ഭര്‍ത്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ആരോപണമാണ് നാസ അന്വേഷിക്കുക. ശൂന്യാകാശത്ത് വെച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ കുറ്റകൃത്യ ആരോപണമാണിതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ വെച്ച് താന്‍ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പരിശോധിച്ചുവെങ്കിലും തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രിക ആന്‍ മക്ലൈന്‍ പറഞ്ഞതായി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആനുമായി അകല്‍ച്ചയിലുള്ള ഭര്‍ത്താവ് ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മീഷനില്‍ ആനിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ആന്‍ ബഹിരകാശ ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മകന്റെ ചെലവിലേക്കായി താനും ഭര്‍ത്താവും ചേര്‍ന്ന് നേരത്തെ സ്വരൂപിച്ച പണം മകന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് താന്‍ ചെയ്തതെന്ന് ആന്‍ അഭിഭാഷകന്‍ വഴി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. താന്‍ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ ആന്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായും ആന്‍ പറഞ്ഞു.

2014 ല്‍ വിവാഹിതരായ ആനും ഭര്‍ത്താവ് വോര്‍ഡനും 2018 ഓടെ വിവാഹ മോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വെസ്റ്റ് പോയന്റ് മിലിട്ടറി അക്കാദമിയില്‍ നിന്ന് ഉന്നത വിജയത്തോടെ ബിരുദം നേടിയ ആന്‍ ഇറാക്ക് യുദ്ധത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 2013 മുതലാണ് ഇവര്‍ നാസയില്‍ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയാവുന്നത്. ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവര്‍ ആറ് മാസത്തോളം ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്ക, റഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ജപ്പാന്‍, കാനഡ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ മനുഷ്യര്‍ക്കും സ്വത്തുക്കള്‍ക്കും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാണ്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തില്‍ വെച്ച് ഇവര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാല്‍ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാവും ഇവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുക

