തിരുവനന്തപുരം: എ ആര്‍ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരന്റെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹത.കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി ബേര്‍ട്ടിയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മരിച്ചത്. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ക്യാമ്പില്‍ മദ്യപിച്ചുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കളും ആരോപിക്കുന്നു. നിലത്ത് വീണ നിലയില്‍ ബോധരഹിതനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ബേര്‍ട്ടി. ബന്ധുക്കള്‍ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിശദമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തലയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പരിക്കേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചത്. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയില്‍ മ്യൂസിയം പോലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

ക്യാമ്പില്‍ ബേര്‍ട്ടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില പോലീസുകാര്‍ മദ്യപിച്ചുവെന്നും ഇതിന് ശേഷം ബഹളം ഉണ്ടായി എന്നതിലും പോലീസിന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ട്. ഇതിനിടയില്‍ മര്‍ദ്ദനം നടന്നതാണോ അല്ലെങ്കില്‍ വീണ് പരിക്കേറ്റതാണോ എന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ബന്ധുക്കള്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ്. പോലീസുകാര്‍ മദ്യപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കിയെന്ന കാര്യം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.



