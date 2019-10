തിരുവനന്തപുരം: കരമനയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേര്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്ത്. കുളത്തറ ഉമാമന്ദിരത്തില്‍ ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍, ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ, മക്കളായ ജയശ്രീ, ജയബാലകൃഷ്ണന്‍, ജയപ്രകാശ്, ഗോപിനാഥന്‍ നായരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്‍മാരായ നാരായണപിള്ളയുടെയും വേലുപ്പിള്ളയുടേയും മക്കളായ ജയമാധവന്‍, ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ എന്നിവരാണ് പല കാലങ്ങളിലായി മരിച്ചത്.

ഇവരുടെ മരണശേഷം കുടുംബത്തിലെ കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് സ്വത്തുക്കള്‍ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പരാതിക്കാരി പ്രസന്നകുമാരി പറയുന്നു. ഗോപിനാഥന്‍ നായരുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു പ്രസന്നകുമാരി. എല്ലാ മരണങ്ങളിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വ്യാജരേഖ ചമച്ച് സ്വത്തുക്കള്‍ തട്ടിയെടുത്തത് രവീന്ദ്രന്‍ നായരാണെന്നും പ്രസന്നകുമാരി ആരോപിച്ചു. പലരുടെ പേരിലേക്കും സ്വത്ത്മാറ്റിയെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. നീതി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും പ്രസന്നകുമാരി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ നിഷേധിച്ചു. താന്‍ നിരപരാധിയാണ്. ഉമാമന്ദിരവുമായി കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ബന്ധമുണ്ട്. സ്‌നേഹബന്ധത്തിന്റെ പുറത്താണ് ജയമാധവന്‍ നായര്‍ തനിക്ക് സ്വത്തുക്കള്‍ നല്‍കിയതെന്നും രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ പ്രതികരിച്ചു. തന്നെ അപമാനിക്കലാണ് പരാതിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉമാമന്ദിരത്തിലെ മരണങ്ങളില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെയും നിഗമനം.വില്‍പത്രത്തിന്റെ ആധികാരികതയിലും സംശയമുണ്ടെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കൈമാറ്റമാണ് വില്‍പത്രത്തിലൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ജയമാധവന്‍ നായരാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളായിരുന്നു. രവീന്ദ്രന്‍ നായരായിരുന്നു ജയമാധവന്‍ നായരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ സ്‌നേഹബന്ധത്തിന്റെ പുറത്ത് ജയമാധവന്‍ നായര്‍ തനിക്ക് സ്വത്തുക്കള്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നെന്നാണ് രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ പറയുന്നത്. ജയമാധവന്‍ നായര്‍ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രവീന്ദ്രന്‍ നായരായിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടെ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് മരിച്ചു പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചില്ല.

ഉമാമന്ദിരത്തിലെ മരണങ്ങളില്‍ നാട്ടുകാര്‍ നേരത്തെ തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉമാമന്ദിരത്തിന്റെ അയല്‍വാസി കൂടിയായ അനില്‍കുമാര്‍ ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പരാതി നല്‍കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. ചില അസ്വാഭാവികതകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവ ലോക്കല്‍ പോലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് 2018ല്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ കരമന പോലീസ് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയില്ല. എന്നാല്‍ ഈയടുത്ത് കൂടത്തായ് കൊലപാത കേസ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്നതോടെ ഉമാമന്ദിരത്തിലെ മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പരാതി ഉയരുകയായിരുന്നു.

