കോട്ടയം: പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ സംഗീതാധ്യാപകനെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഏറ്റുമാനൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മോഡല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളിലെ സംഗീതാധ്യാപകന്‍ വൈക്കം സ്വദേശി നരേന്ദ്രബാബു(44)വിനെയാണ് ആറാട്ടുകുളങ്ങരയ്ക്ക് സമീപം തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

സ്‌കൂളിലെ സൂപ്രണ്ടും കൗണ്‍സിലറും ഡ്രൈവറും ചേര്‍ന്നാണ് തന്നെ കേസില്‍ കുടുക്കിയതെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നവംബറിലാണ് സ്‌കൂളിലെ സംഗീതാധ്യാപകനായ നരേന്ദ്രബാബു പോക്‌സോ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന കൗണ്‍സിലിങ്ങില്‍ സംഗീതാധ്യാപകന്‍ അഞ്ചാംക്ലാസ് മുതല്‍ പത്താംക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന പതിനഞ്ചിലധികം പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും കുട്ടികളില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി കേസ് പിന്‍വലിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം നടന്നതായ ആരോപണങ്ങളുമുയര്‍ന്നു. ഭയന്ന കുട്ടികള്‍ പഠനംനിര്‍ത്തി ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ സ്‌കൂളില്‍ തിരികെ എത്തിച്ചത്.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: music teacher from kottayam who is accused in a pocso case found dead in kottayam