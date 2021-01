മുംബൈ: സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികരായ യുവാക്കള്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ ശല്യംചെയ്തതായി യുവതിയുടെ പരാതി. മുംബൈ സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികരുടെ വീഡിയോ സഹിതം ട്വിറ്ററില്‍ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈ വെസ്റ്റേണ്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലായിരുന്നു സംഭവം. സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ യുവാക്കള്‍ കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും കിലോമീറ്ററുകളോളം ശല്യംചെയ്‌തെന്നാണ് പരാതി. യുവതിയും കുടുംബവും ബാന്ദ്ര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പിതാവാണ് കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം കാറിന് മുന്നില്‍ അപകടകരമായരീതിയില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിച്ച യുവാക്കള്‍ പിന്നാലെ യുവതിയെയും സഹോദരിയെയും ശല്യംചെയ്യുകയായിരുന്നു.

യുവതിക്ക് നേരേ അസഭ്യം പറഞ്ഞ യുവാക്കള്‍ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച യുവാക്കള്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഇവരുടെ 24 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയാണ് യുവതി മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലും പിന്‍സീറ്റിലിരിക്കുന്നയാള്‍ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

മുംബൈ പോലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്താണ് യുവതി വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രതികളെ ഉടന്‍പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Rash driving biker harrasing my sister & I in the car. They didn't have a number plate, didn't have masks, were drinking, started abusing and harrasing us till the time we drove away. Location - W.E Highway, heading towards Bandra. @MumbaiPolice pic.twitter.com/XipEPxwHcK