കട്ടപ്പന: കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ പുളിയന്മലയിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാന്റില്‍നിന്ന് മോഷണംപോയ മോട്ടോര്‍ തിരികെ ലഭിച്ചു. പ്ലാന്റിലെ കുളത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ മോട്ടോര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മോഷണം പോയത്.

മോട്ടോര്‍ കെട്ടിവെച്ച കയറും കേബിളുകളും അറുത്തുമാറ്റി മോട്ടോര്‍ കടത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം വണ്ടന്‍മേട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവം മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയുമായി.

തിങ്കളാഴ്ച കുളത്തിനുസമീപം മോട്ടോര്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മാനസാന്തരമുണ്ടായിട്ടോ, അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടോ മോഷ്ടാവ് മോട്ടോര്‍ തിരികെയെത്തിച്ചതായാണ് നിഗമനം.

