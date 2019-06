ചോഹടാന്‍: അഞ്ച് പെണ്‍മക്കളെ ജലസംഭരണിയില്‍ മുക്കിക്കൊന്നശേഷം അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ ചൊഹടാനില്‍ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം. വനുദേവി(42) മക്കളായ പുഷ്ട് സന്തോഷ്(13),മംമ്ത(11),നൈന(9)ഹംസ(7) ഹേമലത(3) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തു. കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു



