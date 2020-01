പട്‌ന: മകനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ബെഡ് ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ച അമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പഞ്ചാബിലെ ബുരെയില്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നാണ് 22കാരിയായ രൂപ എന്ന യുവതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ബെഡ് ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ രണ്ടര വയസ്സുകാരനായ ആണ്‍കുട്ടിയെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിയായ രൂപയുടെ ഭര്‍ത്താവ് രാജേഷ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ,

2016ലാണ് രൂപയും ഭര്‍ത്താവ് രാജേഷും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. കോമള്‍, ദിവ്യാന്‍ഷും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കള്‍. 2019ല്‍ വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കോമളിനെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇലക്ട്രീഷ്യനായ താന്‍ രണ്ട് ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോല്‍ മകന്‍ ദിവ്യാന്‍ഷുവിനേയും ഭാര്യ രൂപയേയും കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഏറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഇതിനിടെ അവിചാരിതമായി ബെഡ് ബോക്‌സ് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോള്‍ ദിവ്യാന്‍ഷുവിന്റെ മൃതദേഹം ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇത് പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൂടാതെ ഒരുവര്‍ഷം മുന്‍പ് മകളേയും സമാനമായ രീതിയില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ രൂപ സമ്മതിച്ചു.

രണ്ട് കേസിലും രൂപയുടെ ആണ്‍സുഹൃത്തിന്റെ പങ്ക് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. രൂപയും സുഹൃത്തും ചേര്‍ന്നാണ് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

