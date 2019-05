കൊച്ചി: പാലാരിവട്ടത്ത് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നാല് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മ ഉദയ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനിയാണ് ഉദയ.

പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ വാതില്‍ തുറക്കാത്തത് കണ്ട് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകകയായിരുന്നു.

കുടുംബപ്രശ്നമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറെനാളായി ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുകയാണ് ഉദയ.

content highlights: mother commits suicide after killing four month old baby