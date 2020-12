തിരുവനന്തപുരം: വർക്കല അയിരൂർ ഇടവയിൽ അമ്മയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച മകൻ കസ്റ്റഡിയിൽ. ഇടവ സ്വദേശി റസാഖിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാൾ അമ്മയെ മർദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് നടപടി.

അതേസമയം, മകനെതിരേ പരാതിയില്ലെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ പ്രതികരണം. മദ്യലഹരിയിലാണ് മകൻ മർദിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം റസാഖിനെ സഹോദരിയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയത്. ഇത് പിന്നീട് ബന്ധുക്കൾ വഴി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.

റസാഖ് അമ്മയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം അമ്മയോട് തട്ടിക്കയറുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. പോലീസ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയെങ്കിലും മകനെതിരേ പരാതിയില്ലെന്നാണ് അമ്മ പോലീസിനോടും പറഞ്ഞത്.

Content Highlights:mother attacked by her son in varkala accused in police custody