തേനി: അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ വിഷം നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും അറസ്റ്റില്‍. തമിഴ്‌നാട് തേനി ആണ്ടിപ്പെട്ടിയിലെ മൊട്ടനൂതു പഞ്ചായത്തിലെ കവിത(27), ഭര്‍തൃമാതാവ് ചെല്ലമ്മാള്‍ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കവിതയുടെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ മുലപ്പാലില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം രഹസ്യമായി മൃതദേഹം മറവുചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മേസ്തിരിയായ സുരേഷ്-കവിത ദമ്പതികള്‍ 12 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് വിവാഹിതരായത്. ഇവര്‍ക്ക് പത്തും എട്ടും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 26-ന് കവിത മൂന്നാമതും പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് വീട്ടിലുമെത്തി.

എന്നാല്‍ കവിത മൂന്നാമതും പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് ചെല്ലമ്മാള്‍ക്ക് സഹിക്കാനായില്ല. മൂന്നാമത്തെ മകളെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് ഇവരാണ് കവിതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭര്‍തൃമാതാവിന്റെ ആവശ്യത്തോട് യുവതിയും സമ്മതം പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് രണ്ടിനാണ് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാലില്‍ വിഷം കലര്‍ത്തി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം രഹസ്യമായി കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

കവിതയുടെ വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞിനെ കാണാതിരുന്നതില്‍ അയല്‍വാസികളായ ചിലര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ഇവര്‍ കവിതയോട് കുഞ്ഞിനെ തിരക്കിയില്ലെങ്കിലും മറുപടി വിശ്വസനീയമായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ തന്നെയാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈനിലും മറ്റും അധികൃതരെയും വിവരമറിയിച്ചത്.

പോലീസും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് രഹസ്യമായി മറവുചെയ്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളായ രണ്ടു പേരെയും കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.

Content Highlights: mother and grand mother killed five day old new born baby in tamilnadu