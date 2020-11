കോഴിക്കോട്: നിലമ്പൂരിൽ അമ്മയും മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. നിലമ്പൂർ പോത്തുകല്ല് കുട്ടംകുളത്ത് ബിനേഷിന്റെ ഭാര്യ രഹ്ന, മക്കളായ ആദിത്യൻ, അനന്തു, അർജുൻ എന്നിവരുടെ മരണത്തിലാണ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് രഹ്നയുടെ പിതാവ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ബിനേഷിനെ സംശയമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'മകളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ബിനേഷ് എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യമറിയണം. അതിന് സി.ബി.ഐയുടെ അന്വേഷണം വേണം. എന്റെ നാല് ജീവനാണ് പോയത്. എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്. ഇനിയൊരു അച്ഛനും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്'- വിങ്ങിപ്പൊട്ടി രഹ്നയുടെ പിതാവ് വിശദീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് കുട്ടംകുളത്തെ വീട്ടിൽ രഹ്നയെയും മൂന്ന് മക്കളെയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ശേഷം രഹ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. വീട്ടിൽനിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും മക്കളെ കെട്ടിത്തൂക്കി രഹ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും രഹ്നയെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബിനേഷ് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, മരിച്ച മൂത്ത മകന് 45 കിലോയോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ രഹ്നയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ നീതി ലഭിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ വേണമെന്നും രഹ്നയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

