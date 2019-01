ക്രോയിണ്ടോണ്‍: കാറില്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്നു വയസ്സുകാരനെ സീറ്റിനിടയില്‍ കുടുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ലണ്ടനിലെ ക്രോയിണ്ടോണിലാണ് സംഭവം.

ആല്‍ഫി ലാമ്പ് എന്ന മൂന്നു വയസ്സുകാരനെയാണ് കാറില്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമ്മയുടെ കാമുകന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആല്‍ഫിയും അമ്മ ആഡ്രിയാന്‍ ഹോവറിയും ആഡ്രിയയുടെ കാമുകന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ വാട്ടേഴ്‌സണും ചേര്‍ന്ന് അവധിയാഘോഷിക്കുന്നതിനായി പുറത്തു പോകുന്നതിനിടെയാണ് മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്.

കാറില്‍ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതു മുതല്‍ തന്നെ സ്റ്റീഫന് ആല്‍ഫിയുടെ സാന്നിധ്യം അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ കാറില്‍ വെച്ച് കരഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ ആഡ്രിയാന്‍ മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓഡി കാറില്‍ മുന്‍സീറ്റില്‍ ഇരിക്കാന്‍ തനിക്ക് സ്ഥലമില്ലെന്ന്‌ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ കുട്ടിയെ സ്റ്റീഫന്‍ പുറകിലെ സീറ്റിലേക്ക് ഇരുത്തി മുന്നിലെ സീറ്റ് പിന്നിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

അതേസമയം, കുട്ടിയെ ഒന്നു പേടിപ്പിക്കുക മത്രമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റീഫന്‍ പോലിസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ കുട്ടി സീറ്റിനിടയില്‍ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റീഫനോട് പറഞ്ഞിട്ടും സീറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് ആക്കാന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നത്.

കുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടി തളര്‍ന്നപ്പോഴും ആഡ്രിയാന്‍ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുമ്പും ആഡ്രിയാന്‍ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും അല്‍വാസികള്‍ പറയുന്നു. ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിലിലെടുത്തു.

