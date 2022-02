കൊല്ലം: 1400ലധികം മോഷണം നടത്തിയ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് കൊല്ലത്ത് പോലീസ് പിടിയില്‍. കോട്ടയം തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി അജയന്‍ എന്ന തിരുവാര്‍പ്പ് അജി ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ കുടുക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം കൊല്ലം വെസ്റ്റ് ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌ക്കൂളില്‍ ഇയാള്‍ മോഷണം നടത്തിരുന്നു. ഓഫീസ് മുറിയുടെ പൂട്ട് തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാവ് അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം കവര്‍ന്നു. സ്‌കൂളിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളും തകര്‍ത്ത ശേഷമാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ കള്ളന്റെ കണ്ണില്‍പ്പെടാതിരുന്ന ഒരു ക്യാമറയില്‍ അജിയുടെ പ്രവൃത്തികളും മുഖവും കൃത്യമായി പതിഞ്ഞു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതി തിരുവാര്‍പ്പ് അജയനാണെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇയാളെ പിടികൂടാന്‍ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. അവസാനം കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷറുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കൈകളില്‍ പ്രതി അകപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് ചോദ്യംചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാള്‍ നടത്തിയ കളവുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. മോഷണ കേസില്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച അജി നാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതിനു ശേഷം നാന്നൂറിലധികം മോഷണം നടത്തി. ജയിലില്‍ ആകുന്നതിനുമുമ്പ് ഇയാള്‍ ആയിരത്തിലധികം മോഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പോലീസിനോട് സമ്മതിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിക്ക് യാതൊരു കൂസലുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വ്യാപര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇയാള്‍ ആദ്യം മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. വീടുകളോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളോ കവര്‍ച്ചയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നില്ല. ജയില്‍ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ മോഷണം സ്‌കൂളുകളിലായി. സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറും പണവും കവരുന്നതായിരുന്നു രീതി. മധ്യ കേരളത്തിലും തെക്കന്‍ കേരളത്തിലുമായി അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ഇയാള്‍ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: more than 1400 thefts, thief arrested in kollam