മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ യുവതിക്കും യുവാവിനും നേരേയുണ്ടായ സദാചാരഗുണ്ടായിസത്തില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ അടക്കം അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതോടെയാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ വേഗത്തില്‍ പിടികൂടിയത്. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുത്തതായും പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഗൊണ്ടേഗാവ് ഗ്രാമത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ഗ്രാമത്തില്‍ ബന്ധുക്കളെ കാണാനെത്തിയ യുവതിയും യുവാവും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഘം ഇവരെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയത്. ഇരുവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം യുവതിയെ മര്‍ദിച്ചു. തങ്ങള്‍ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വെറുതെവിടണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അക്രമികള്‍ ചെവികൊണ്ടില്ല. ഇതിനിടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ആണ്‍കുട്ടി ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

മര്‍ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതോടെ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി. എന്‍സിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലേ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പോലീസിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. അതേസമയം, സംഭവം നടന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുക്കാന്‍ വൈകിയോ എന്നകാര്യം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

