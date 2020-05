കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മണിമല കിഴക്കേക്കര രമേശ് (മണിമല രമേശന്‍-37), ആനക്കല്ല് നെല്ലിമല പുതുപ്പറമ്പില്‍ സിറാജ് ജലീല്‍ (ഫൈസല്‍-24) എന്നിവരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് രമേശ് വീട്ടില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മുതലെടുത്ത് വീടുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച രമേശ് വീട്ടുകാരില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയും പിന്നീട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവമറിഞ്ഞ മാതാവ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പിന്നീട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ 2019 ജൂണ്‍ മുതല്‍ സിറാജും പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇരുവരും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇയാള്‍ കുമരകം, പാഞ്ചാലിമേട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ എത്തിച്ചാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമാണ് രമേശന്‍. ഇയാള്‍ക്കെതിരേ കൊലപാതകശ്രമം, പിടിച്ചുപറി, മോഷണം തുടങ്ങിയ കേസുകള്‍ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എസ്.എച്ച്.ഒ. ഇ.കെ.സോള്‍ജിമോന്‍, എസ്.ഐ. ടി.ഡി.മുകേഷ്, സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫിസര്‍മാരായ ഷാജി ചാക്കോ, റിച്ചാര്‍ഡ് സേവ്യര്‍, എ.ജെ.ജോണ്‍സണ്‍, എസ്.ബിജുമോന്‍, റോഷ്ന അലവി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷണം.

