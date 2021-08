തൃശ്ശൂര്‍: ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കൊലപാതകക്കേസില്‍ വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മുഖ്യപ്രതി കൊടിസുനിയുടെ സെല്ലില്‍നിന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണും കഞ്ചാവും പിടികൂടി. വെള്ളിയാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് ജയിലധികൃതര്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. അപ്പോള്‍ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയായിരുന്നു കൊടിസുനി. കത്രിക, മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജര്‍ എന്നിവയും പിടികൂടി. സുനിയെ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ പരിശോധനയ്‌ക്കെത്തിയ ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊടിസുനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നു പറയുന്നു. ഏറെനേരത്തെ ബലപ്രയോഗത്തിനുശേഷമാണ് സുനിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൂടുതല്‍ പരിശോധന നടത്തി വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധന നടക്കുമ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളിലെ തടവുകാരും ജയിലധികൃതര്‍ക്കെതിരേ രംഗത്തുവന്നതായി പറയുന്നു.

ഫോണും മറ്റു വസ്തുക്കളും എവിടെനിന്ന് കിട്ടിയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ജയിലധികൃതര്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിയ്യൂര്‍ പോലീസും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കോവിഡ്കാലമായതിനാല്‍ പ്രതികളെ ആരെയും പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഫോണ്‍ നല്‍കിയതില്‍ ജയിലധികൃതര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നതു സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടന്നേക്കും. ജയിലില്‍ സി ബ്ലോക്കിലെ സെല്ലില്‍ കൊടിസുനി ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിയുന്നത്. നേരത്തേയും കൊടിസുനിയും ടി.പി. കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളും ജയിലില്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

