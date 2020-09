ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന് കളങ്കമായി മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി. കാണാതായ യുവാവ് തിരിച്ചെത്തിയെന്ന യു.പി. പോലീസിന്റെ ട്വീറ്റ് പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ യുവാവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചന്ദൗലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന അൻമോൾ യാദവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് വീടിനടുത്തുള്ള കിണറ്റിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് കാണിച്ച അലംഭാവമാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

വാരണാസിയിൽ സിവിൽ സർവീസസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അൻമോൾ യാദവ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ഒരു ഫോൺകോൾ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തുപോയ യുവാവ് രാത്രി ഏറെ വൈകിയിട്ടും വരാതായതോടെ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവ് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് ചന്ദൗലി പോലീസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ സമയത്തൊന്നും യുവാവ് വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ ബന്ധുക്കളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം വീടിന് സമീപത്തെ കിണറ്റിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചയാണ് യുവാവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു. അതേസമയം, വിവാദമായ ട്വീറ്റ് പിന്നീട് നീക്കംചെയ്തെന്നും യുവാവ് തിരിച്ചെത്തിയെന്ന തെറ്റായ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

