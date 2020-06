കോട്ടയം: നീണ്ടൂരില്‍നിന്ന് കാണാതായ അമ്മയുടെയും മകന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുളത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. നീണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി രഞ്ജി(36) മകന്‍ ശ്രീനന്ദ്(നാല്) എന്നിവരെയാണ് വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടയാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് അമ്മയെയും മകനെയും വീട്ടില്‍നിന്ന് കാണാതായത്. കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് മകനുമായി രഞ്ജി വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം.

