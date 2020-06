മലപ്പുറം: തിരുനാവായ കൊടക്കല്ലില്‍ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൊടക്കല്‍ ബന്തര്‍കടവില്‍ താമസിക്കുന്ന പാടത്തേ പീടിയേക്കല്‍ ഷഫീഖിന്റെ ഭാര്യ ആബിദ (33) മകള്‍ ഒന്നര വയസുകാരി സഫ്‌ന ഫതൂന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വീടിനടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ കിണറ്റിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഇവരെ കാണാതായതായി വീട്ടുകാര്‍ തിരൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

പുലര്‍ച്ചെ വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് സമീപത്തെ പറമ്പിലെ കിണറിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഇവരുടെ ചെരിപ്പ് കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് കിണറ്റിലിറങ്ങി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയപ്പോള്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. തിരൂരില്‍നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തിയാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. തിരൂര്‍ എസ്.ഐ. ജലീല്‍ കറുത്തേടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Content Highlights: missing woman and daughter found dead in a well in tirunavaya malappuram