കോയമ്പത്തൂര്‍: ആലത്തൂരില്‍നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അടുത്ത യാത്ര ഗോവയിലേക്കായിരുന്നുവെന്ന് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയ റെയില്‍വേ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയാണ് കുട്ടികളെ കോയമ്പത്തൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തീവണ്ടിയുടെ സമയം അന്വേഷിച്ച് നില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് മലയാളി ആര്‍.പി.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പതിഞ്ഞത്.

ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷന്‍ സ്‌ക്വാഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ അനീഷും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ സുജിത്തും പതിവ് പരിശോധനക്കായാണ് സബ്ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആലിസ് ആന്റണിയുടെ കൂടെ സ്റ്റേഷന്‍ വരാന്തയില്‍ നിന്നിരുന്നത്. സ്റ്റേഷനിലെത്തി തീവണ്ടി സമയം ചോദിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രം ആര്‍.പി.എഫ്. ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹായകമായി. എങ്കിലും യൂണിഫോമില്‍ അല്ലാതിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവരുമായി സാധാരണഗതിയില്‍ സംസാരിച്ച് കാണാതായ കുട്ടികള്‍ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇരട്ടകള്‍ ആണെന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ എളുപ്പമായി. കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു വരുന്നതിനിടെ ഊട്ടിയില്‍ നിന്ന് വരികയാണെന്നും ദൂരയാത്ര പ്ലാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും ആണ് ഇവര്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഉടന്‍തന്നെ ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയെ അറിയിച്ച് പ്രത്യേക മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തി. അവരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കേരള പോലീസിന് വിവരം കൈമാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കുട്ടികളെ ആര്‍.പി.എഫ്. ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി. വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ആര്‍.പി.എഫ് ആലത്തൂര്‍ പോലീസിന് കുട്ടികളെ കൈമാറി.

കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയ ആര്‍പിഎഫ് സബ്ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ആലീസ്, ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷന്‍ സ്‌ക്വാഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ കണ്ണൂര്‍ അനീഷ്, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ തൃശൂര്‍ സ്വദേശി സുജിത്ത്

ഊട്ടിയില്‍ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ മുറിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടികള്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തി ദൂരെ യാത്രക്കുള്ള തീവണ്ടിയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഇവരെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും വീട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആണെന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നേരിയ പരിഭ്രമം കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയും കുട്ടികളോട് അനുകമ്പയോടെ സംസാരിച്ചതോടെ സാധാരണ നിലയിലായി.

ഗോപാലപുരം ചെക്‌പോസ്റ്റ് വഴി പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് കടന്ന കുട്ടികള്‍ രണ്ടുദിവസമായി ഊട്ടിയില്‍ തങ്ങിയ ശേഷമാണ് കോയമ്പത്തൂരില്‍ വൈകിട്ടോടെ എത്തിയത്. ഇതിനിടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈലും ആഭരണവും വിറ്റിരുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ കുട്ടികളുടെ കയ്യില്‍ 9,110 രൂപയും 40,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണവും മാത്രമാണ് കൈയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഊട്ടിയില്‍ ഇവര്‍ തങ്ങിയിരുന്ന ലോഡ്ജിലെ വിലാസം ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് മുറി ലഭ്യമാക്കിയവരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ട തെളിവുകളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Missing school students from alathur found in coimbatore railway station, follow up news