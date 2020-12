കോട്ടയം: പനച്ചിക്കാട് പള്ളത്രയിൽനിന്ന് കാണാതായ അമ്മയെയും മകളെയും കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മാടപ്പള്ളി കരോട്ടുവീട്ടിൽ വത്സമ്മ(ഓമന-59) മകൾ ധന്യ(37) എന്നിവരെയാണ് പനച്ചിക്കാട് പുലിയാട്ടുപാറ കുളത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതലാണ് ഇരുവരെയും കാണാതായത്. തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കുളത്തിൽ വത്സമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. പിന്നാലെ മകളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു.

സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കടബാധ്യതയെ തുടർന്നുള്ള കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വീട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്.

ചിങ്ങവനം പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

