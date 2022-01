മലപ്പുറം: പശ്ചിമബംഗാളില്‍നിന്ന് കാണാതായ 16 വയസ്സുകാരിയെ മലപ്പുറം വാഴക്കാട് നിന്നും കണ്ടെത്തി. ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവിനൊപ്പമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പെണ്‍കുട്ടി ഒരുമാസം ഗര്‍ഭിണിയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ നസറുദ്ദീനെ(34) പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കള്‍ ബംഗാള്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ മുഖേന ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരമാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈനും വാഴക്കാട് പോലീസും അന്വേഷണം നടത്തിയത്. വാഴക്കാട്ടെ വാടക ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സില്‍നിന്നാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസും പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സില്‍ മൂന്നുവയസ്സുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നസറുദ്ദീന്റെ ആദ്യവിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണിതെന്നാണ് വിവരം.

ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നസറുദ്ദീന്‍ മൂന്നുവയസ്സുള്ള മകനെയും കൂട്ടി അടുത്തിടെ ബംഗാളിലേക്ക് പോയിരുന്നതായി അയല്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിനും പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയതിനുമാണ് നസറുദ്ദീനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 16 വയസ്സുകാരിയെയും മൂന്നുവയസ്സുകാരനെയും ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

