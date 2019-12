വിശാഖപട്ടണം: പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ കേസില്‍ ബന്ധുവായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം സ്വദേശിയായ 28-കാരനെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം മാതാപിതാക്കള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് പുറത്തറിഞ്ഞത്. പതിനാലുവയസ്സുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ പ്രതി വീടിനടുത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പീഡനത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വിദേശത്തായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് അയച്ചുനല്‍കുകയും ചെയ്തു.

പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് പ്രതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

