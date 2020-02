ഭോപ്പാല്‍: ഫോണില്‍ ആണ്‍കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചതിന് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മര്‍ദനം. മധ്യപ്രദേശ് സോന്ധ്വയിലെ അലിര്‍ജാപുരിലാണ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കള്‍ മര്‍ദിച്ചത്.

ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവില്‍ പരസ്യമായിട്ടായിരുന്നു മര്‍ദനം. ഇതിനുപിന്നാലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മുടിയും മുറിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തതായും ബന്ധുക്കളായ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും സബ് ഡിവിഷണല്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ധീരജ് ബാബര്‍ അറിയിച്ചു.

