തിരുവല്ല: മന്ത്രി സി. രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരവിപേരൂർ നന്നൂർ സ്വദേശി രാരിഷിനെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം സുഹൃത്തുക്കൾ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്നും തിരുവല്ല ഡി.വൈ.എസ്.പി. പറഞ്ഞു.

രാരിഷ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. രാരിഷിന് മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ മൊഴി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തിരുവല്ല ഡി.വൈ.എസ്.പി. പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യശ്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)



