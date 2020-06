തെന്മല(കൊല്ലം) : കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട തീവണ്ടിപ്പാതയില്‍ ഇടമണ്‍ ഉദയഗിരിഭാഗത്ത് ചെക്ക് റെയിലിനും റണ്ണിങ് ട്രാക്കിനും ഇടയില്‍ മെറ്റല്‍ നിറച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

വളവുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പാളത്തിന് ബലമേകാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെക്ക് റെയിലിനും റണ്ണിങ് ട്രാക്കിനും ഇടയ്ക്കാണ് മെറ്റല്‍ നിറച്ചത്. റെയില്‍വേ കീമാന്‍മാര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ട്രാക്കില്‍ അപകടാവസ്ഥയില്‍ മെറ്റല്‍ നിറച്ചത് കണ്ടെത്തിയത്. റെയില്‍വേ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പാതയില്‍ യാത്രാതീവണ്ടികള്‍ ഓടുന്നില്ലെങ്കിലും ട്രാക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നും രണ്ടും തവണ എന്‍ജിനുകള്‍ ഓടുന്നുണ്ട്.

