മുംബൈ: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വ്യാപാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലു പേരെ അറസ്റ്റുചെയ്തു. മീര റോഡ് നിവാസികളാണ് പണം കൈമാറുന്നതിനിടെ മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായത്. മുംബൈയ്ക്കടുത്ത് ജൂഹുവിൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനം നടത്തുന്ന 81-കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ പണമാണ് ജീവനക്കാരിലൊരാളും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് വ്യാപാരി മരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷഫീക് ശൈഖാണ് പണം തട്ടാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു.

വ്യാപാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ഷഫീഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രേഖകളും മോഷ്ടിച്ചു. നേരത്തേ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അർഷദ് സയ്യദിന്റെ സഹായം തേടി. പ്രിതേഷ് മണ്ഡ്ലിയ, സ്വപ്നിൽ ഒഗലേക്കർ എന്നിവരെക്കൂടി ഇവർ സംഘത്തിൽ ചേർത്തു. മോഷ്ടിച്ച ആധാർകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരിയുടെ മൊബൈൽഫോണിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിംകാർഡ് വാങ്ങിയ ശേഷം ഒ.ടി.പി. ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിലെ പണം മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറാനായിരുന്നു പദ്ധതി.

വ്യാപാരിയുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് രേഖകൾ മോഷണം പോയ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ മാനേജർ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയും ഫോൺ പേ വഴിയും പണം കൈമാറാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ നാൽവർ സംഘം പുതുതായി ഒരു അക്കൗണ്ടുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അവരെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

