ലഖ്‌നൗ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ് രാജില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് ഇന്ത്യാടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെടിയുതിര്‍ത്തയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രദേശത്തെ ഒരു ചായക്കടയില്‍ എത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച പിന്നീട് വാക്കേറ്റത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടയാള്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്താണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതി ഇയാള്‍ക്ക് നേരേ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. വെടിയുതിര്‍ത്തയാളെ നാട്ടുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് മേഖലയില്‍ ശക്തമായ പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായും ഇന്ത്യാടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തിന് യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Content Highlights: media reports up man shot dead in up for blaming thabligi jammat for corona virus spread