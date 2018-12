വാഷിങ്ടണ്‍: മക്കളുടെ മൃതദേഹം പൂന്തോട്ടത്തില്‍ അടക്കം ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പിതാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവം. എല്‍വിന്‍ ക്രോക്കര്‍ (49) നെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു പ്രാദേശിക സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ 'സാന്താക്ലോസ്' ആയി ജോലിചെയ്യുകയാണ് ഇയാള്‍.

രണ്ടു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേരി ക്രോക്കര്‍ (14) സഹോദരന്‍ എല്‍വിന്‍ ക്രോക്കര്‍ ജൂനിയര്‍ (16) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടമാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്.

മേരിയെ ആഴ്ച്ചകളായി കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അയല്‍വാസികള്‍ പരാതിപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സൗത്ത് കരോലിനയില്‍ ഉള്ള അമ്മയോടൊപ്പമാണ് കുട്ടികളെന്നാണ് എല്‍വിന്‍ മൊഴി നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ മൊഴികള്‍ വിശ്വസനീയമായിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ മൃതശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മേരിയെ 2018 ഒക്ടോബര്‍ മുതലും സഹോദരനെ നവംബര്‍ 2016 മുതലും കാണാനില്ലായിരുന്നു.

എല്‍വിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ കാന്റീസ് ക്രോക്കര്‍ (33) ഇവരുടെ അമ്മ കിം വെയ്റ്റ് (50), ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് ആന്റണി പ്രാറ്റെര്‍ (55) എന്നിവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

