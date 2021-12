ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളിയില്‍ വടിവാളുമായി ഒരാള്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറി. ബെലഗാവിയിലെ ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളിയില്‍ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വടിവാളുമായി പള്ളിയില്‍ കയറിയ ഇയാള്‍ പുരോഹിതനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇയാളുടെ കൈയില്‍ കയറും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പുരോഹിതനായ ഫ്രാന്‍സിസ് ഡിസൂസയെ വടിവാളുമായെത്തിയ ആള്‍ പിന്തുടരുന്നതും പിന്നീട് ഇയാള്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പള്ളിയ്ക്ക് സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: man with machete enters into church in karnataka