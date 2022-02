ഭുവനേശ്വര്‍: 40 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏഴ് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നായി 14 സ്ത്രീകള വിവാഹം ചെയ്തയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറില്‍ നിന്നാണ് 60 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ആളെ പിടികൂടിയത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തും ലോണ്‍ തരപ്പെടുത്തി നല്‍കാം എന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് യുവാക്കളില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയതിന് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കൊച്ചിയിലും ഹൈദരാബാദിലും കേസുണ്ട്.

വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ച് കാലം ഭാര്യക്കൊപ്പം താമസിച്ച ശഷം അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്ത് മുങ്ങുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം അറസ്റ്റിലായ പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. 1982ലാണ് ഇയാള്‍ ആദ്യം വിവാഹിതനായത്. 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2002ല്‍ ഇയാള്‍ രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹം കൂടി കഴിച്ചു. ഈ രണ്ട് വിവാഹങ്ങളിലായി അഞ്ച് മക്കളുമുണ്ട്.

പിന്നീട് ഭാര്യമാരുടെ അറിവില്ലാതെ കൂടുതല്‍ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. മാട്രിമോണിയല്‍ സൈറ്റ് വഴിയാണ് മറ്റ് വിവാഹങ്ങള്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയെയാണ് ഇയാള്‍ അവസാനം വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവ് മുന്‍പ് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ അധ്യാപികയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഭുവനേശ്വറില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഡല്‍ഹി, പഞ്ചാബ്, ഒഡീഷ, അസം, ജാര്‍ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇയാള്‍ വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2018ല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട അധ്യാപികയെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇയാള്‍ ഒഡീഷയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഭുവനേശ്വര്‍ ഡിസിപി ഉമാശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിയില്‍ നിന്ന് 11 എ.ടി.എം കാര്‍ഡുകളും നാല് ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

Content Highlights: man who had 14 wives in 7 states arreste