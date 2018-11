പെരുവന്താനം: കുളിമുറിയില്‍ ഒളിഞ്ഞുനോക്കിയത് ചോദ്യംചെയ്ത സ്ത്രീയെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചയാള്‍ ഒളിവില്‍. കണയങ്കവയല്‍ കൂട്ടമാവ് ജേക്കബ് വര്‍ഗീസ് (ജോപ്പന്‍-38) ആണ് ഒളിവില്‍ പോയത്. ഇയാളുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാത്ത നിറതോക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വധശ്രമത്തിനും ലൈസന്‍സില്ലാത്ത തോക്കു കൈവശം വെച്ചതിനുമാണ് പെരുവന്താനം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം.

വീട്ടിലെ കുളിമുറിയില്‍ കുളിക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ ജോപ്പന്‍ ജനാലയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കി. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട സ്ത്രീ ബഹളം കൂട്ടി. ഇതോടെ ഇയാള്‍ മടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തിയ സ്ത്രീയുടെ മകനും കൂട്ടുകാരനും സ്ത്രീയും ചേര്‍ന്ന് ജോപ്പന്റെ വീട്ടിലെത്തി പരാതി പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, ജോപ്പന്‍ ഇവരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇവര്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനു പിന്നാലെ ജോപ്പന്‍ തോക്കുമായെത്തി ഇവരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചു. തോക്കു ചൂണ്ടുന്നത് കണ്ട സ്ത്രീയുടെ മകനും കൂട്ടുകാരനും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തോക്കു കൈക്കലാക്കി. ബഹളത്തിനിടെ ജോപ്പന്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

