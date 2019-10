കുരുക്ഷേത്ര: ഭാര്യയെ കാനാലിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിലാണ് സംഭവം.

ഞായറാഴ്ച കിര്‍മാച്ചിലെ കനാലില്‍ യുവതി വീണുകിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് യുവതി രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശേഷം നാട്ടുകാര്‍ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്തി യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് യുവതി മൊഴിനല്‍കിയത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം യുവതിയും ഭര്‍ത്താവും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ ഭര്‍ത്താവ് യുവതിയെ ദണ്ഡ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു. അടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ അബോധാവസ്ഥയിലായ യുവതിയെ ഭര്‍ത്താവ് കനാലിലേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു.

യുവതി അപകടനില തരണംചെയ്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവിനായുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: man tried to kill wife by throwing her to canal over family dispute