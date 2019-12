ഖുര്‍ദ: വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരില്‍ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. ഒഡീഷയിലെ ഖുര്‍ദയിലാണ് സംഭവം. ഖുര്‍ദയിലെ ബംഗിഡ സ്വദേശി സൗമ്യ രജ്ഞന്‍ ദാസാണ് മൂന്നംഗസംഘത്തിന്‍റെ ക്രൂര മര്‍ദനത്തിനിരയായത്. സംഭവത്തില്‍ രാജേന്ദ്രഭുയാന്‍, ഗാട്ടിയപല്‍ത്താസിങ്ങ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

ദാസിന്റെ ബന്ധുവായ പെണ്‍കുട്ടിയുമായി പ്രതികളുടെ സുഹൃത്ത് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഇത് എതിര്‍ത്തതിനുള്ള വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ബുധനാഴ്ച ദാസിനെ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ കൈപദാറിലെത്തിച്ച് മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമത്തില്‍ അവശനായ ദാസ് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ സംഘത്തിലൊരാള്‍ യുവാവിന്റെ വായിലേക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ച് നിര്‍ബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

യുവാവിനെ മര്‍ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

