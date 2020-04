ന്യൂഡല്‍ഹി: ചുമച്ചപ്പോള്‍ കൊറോണയുണ്ടെന്ന് കളിയാക്കിയ സുഹൃത്തിന് നേരേ യുവാവ് വെടിയുതിര്‍ത്തു. കാലിന് വെടിയേറ്റ യുവാവിനെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെടിവെച്ചയാള്‍ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രവളപ്പില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

ലോക്ക്ഡൗണിനിടെയാണ് നാല് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ലുഡോ ബോര്‍ഡ് കളിക്കാനായി ക്ഷേത്ര വളപ്പിലെത്തിയത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ സുരേഷ് (യഥാര്‍ഥ പേരല്ല) എന്നയാള്‍ നിര്‍ത്താതെ ചുമച്ചിരുന്നു. ഇതുകേട്ടാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊറോണയുള്ളവരുടെ ചുമയാണെന്നും പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തായ പ്രതീക്(യഥാര്‍ഥ പേരല്ല) കളിയാക്കിയത്. ഇതുകേട്ടയുടന്‍ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് എടുത്ത് പ്രതീകിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ടൈംസ് നൗ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വെടിയൊച്ച കേട്ട് സമീപവാസികളെല്ലാം ഓടിയെത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വെടിയേറ്റ് നിലത്തുവീണ പ്രതീകിനെ ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ കൈലാശ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, വെടിയുതിര്‍ത്ത സുഹൃത്ത് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

