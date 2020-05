കോയമ്പത്തൂര്‍: സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു നല്‍കാത്തതിന് 15 വയസ്സുകാരനെ അമ്മാവന്‍ കുത്തി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ഇരുഗൂര്‍ സ്വദേശി കൃഷ്ണമണിയുടെ മകന്‍ യോഗേഷിനാണ് കുത്തേറ്റത്. വയറിന് കുത്തേറ്റ കുട്ടിയെ കോയമ്പത്തൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ മണികണ്ഠനെ(43) പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മണികണ്ഠന്റെ വീട്ടില്‍വെച്ചാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ യോഗേഷിനോട് മണികണ്ഠന്‍ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ യോഗേഷ് സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് നല്‍കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല, തന്നോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് അമ്മാവനോട് കയര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മണികണ്ഠന്‍ കത്തി കൊണ്ട് കുട്ടിയെ കുത്തിയത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കളാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് യോഗേഷിന്റെ പിതാവ് സംഭവത്തില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: man stabs nephew for refusing to light cigarette for him in coimbatore