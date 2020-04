ന്യൂഡല്‍ഹി: കോഴിയിറച്ചി വിലയെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോഴിയിറച്ചി വില്പനക്കാരെ നാല് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ ഷിറാസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മീന്‍വില്‍പ്പനക്കാരനായ ഇയാള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കോഴിയിറച്ചി വില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഷാ അലാം എന്ന യുവാവും ഇയാളുടെ സഹോദരന്മാരും ചേര്‍ന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന് മുന്നില്‍ ചെറിയ കട ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ കോഴിയിറച്ചി വില്പ്പന നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് പ്രതികളായവര്‍ എത്തുകയും കമ്പോള വിലയെക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ഇയാള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് തര്‍ക്കം ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ഷാ അലാം എന്ന യുവാവും ഇയാളുടെ സഹോദരന്മാരും ചേര്‍ന്ന് കൊലനടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights: man stabbed to death over higher price of chicken