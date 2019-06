ബംഗളുരു: ലുഡോ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തില്‍ യുവാവ് സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊന്നു. കൊലപാതകം നടത്തിയ യുവാവിനെ ബെംഗളൂരു കുമാരസ്വാമി ലേ ഔട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ലുഡോ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും നടത്തിയ പന്തയത്തെ ചെല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. രാത്രി 10.30ഓടെയാണ് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണില്‍ ലുഡോ ഗെയിം കളിച്ചത്. കളിയില്‍ ജയിക്കുന്ന ആള്‍ 100 രൂപ നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ബെറ്റ്. എന്നാല്‍, കളിയില്‍ പ്രതി ജയിച്ചപ്പോള്‍ യുവാവ് പണം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. തര്‍ക്കത്തിനിടെ പ്രതി യുവാവിനെ കുത്തി.

തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ കുത്തിയ സുഹൃത്തുതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് കുത്തേറ്റയാളുടെ ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. എന്നാല്‍, ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ തന്നെ യുവാവ് മരിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌പ്പോള്‍ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

