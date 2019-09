മുബൈ: പത്ത് രൂപ നോട്ടിന് പകരം കോയിന്‍ നല്‍കിയതിന് യുവാവ് ബസ് കണ്ടക്ടറെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. നവി മുബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ ട്രാസ്‌പോര്‍ട്ട് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറായ രമേഷ്വര്‍ ഇപ്പറി(25)നെയാണ് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടിനായി യുവാവ് കുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ പന്‍വേല്‍ സ്വദേശി തന്‍മയ് കാവ്‌തേക്കറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കോപാര്‍ ഖരാനില്‍ നിന്ന് പന്‍വേലിലേക്കാണ്‌ തന്‍മയ് ബസ് കയറിയത്. 20 രൂപ ടിക്കറ്റെടുത്ത തന്‍മയ്ക്ക് ബാക്കി 10 രൂപ രമേഷ്വര്‍ കോയിനായാണ് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ കോയിന്‍ വേണ്ട പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് മതിയെന്ന് തന്‍മയ് രമേഷ്വറിയോട് പറഞ്ഞു. ഇത് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ തന്‍മയ് പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് കത്തിയെടുത്ത് രമേഷ്വറിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു.

കഴുത്തിനും നെഞ്ചിനും കുത്തേറ്റ രമേഷ്വറിനെ ഉടന്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രമേഷ്വര്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന തന്‍മയിയെ യാത്രക്കാര്‍ പിടികൂടി പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു. സമാനമായ സംഭവത്തില്‍ തന്‍മയിക്കെതിരേ രണ്ട് കേസുകളുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

