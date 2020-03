ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മണിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനിക്ക് നേരേ അതിക്രമം. വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മുഖര്‍ജി നഗറില്‍വെച്ച് ഒരാള്‍ മണിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് തുപ്പുകയും കൊറോണയെന്ന് ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു.

പലചരക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി വിജയ് നഗറിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് യുവതിക്ക് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. യുവതിക്ക് നേരേ ആദ്യം അസഭ്യം പറഞ്ഞ അക്രമി പിന്നാലെ ദേഹത്തേക്ക് തുപ്പുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം കൊറോണയെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ അടക്കം പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.

സംഭവമറിഞ്ഞ് താന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം. ഡല്‍ഹി പോലീസ് എത്രയുംവേഗം കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടണമെന്നും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു രാജ്യമെന്നനിലയില്‍ ഐക്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ്-19ന് എതിരായി പോരാടുന്ന സമയത്ത് അത് ഓര്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊറോണയുടെ പേരില്‍ വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മണിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനിക്ക് നേരേയുണ്ടായത് വംശീയാധിക്ഷേപമാണെന്നും ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും അവര്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Am shocked to read this. Delhi Police must find the culprit and take strict action. We need to be united as a nation, especially in our fight against Covid-19 https://t.co/roMOMq2jNf