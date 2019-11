ന്യൂഡല്‍ഹി: കളിപ്പാട്ടം മാറ്റി വാങ്ങുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ കച്ചവടക്കാരായ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കുനേരെ മുപ്പതുകാരന്‍ വെടിവെച്ചു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ സീലാംപൂരിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തില്‍ ആസിഫ് ചൗധരി (30) എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആസിഫ് കടയില്‍ നിന്ന് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിയിരുന്നു. രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ ആസിഫ് കടയിലെത്തി കളിപ്പാട്ടം മാറ്റി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ കച്ചവടക്കാരും ആസിഫും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. തര്‍ക്കത്തിനിടെ ആസിഫ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് എടുത്ത്‌ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

പരിക്കേറ്റ നാദിം, ഷമീം എന്നിവരെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവര്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തതയായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് ആസിഫിന്റെ തോക്കും കണ്ടെടുത്തു.

