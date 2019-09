ലഖ്‌നൗ: വിവാഹഭ്യര്‍ത്ഥന നിരസിച്ചതിന് യുവതിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് യുവാവ് സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖ്‌നൗവിലാണ് സംഭവം. ലഖ്‌നൗ സ്വദേശി മദനനാണ് (26) യുവതിയെ കൊന്നശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

ഭര്‍ത്താവുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന യുവതി സഹോദരിയുമായി ഹസ്സഗഞ്ചില്‍ വാടക വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച യുവതിയുടെ സഹോദരി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് മദന്‍ വീട്ടിലെത്തിയത്. വീടിനകത്ത് കയറിയ മദന്‍ വിവാഹഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തുകയും ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് മദന്‍ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് എടുത്ത് യുവതിയുടെ നേരെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അതേ തോക്കില്‍ നിന്ന് തന്നെ സ്വയം നിറയൊഴിച്ചു മദന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ശബ്ദം കേട്ട് അയല്‍വാസികള്‍ എത്തി നോക്കിയപ്പോള്‍ ഇരുവരും വെടിയേറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട്. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മദന്‍ ഇതിനു മുമ്പും യുവതിയെ കാണന്‍ വന്നിരുന്നതായി അയല്‍വാസികള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: man shoots woman and kills himself in Lucknow