കോയമ്പത്തൂര്‍: ഒരു വർഷത്തോളം സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് സഹോദരി ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞ് കടന്നു കളഞ്ഞു. ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന സഹോദരിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് സഹോദരന്‍ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

പെണ്‍കുട്ടി ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് സംശയം തോന്നിയ അധ്യാപകരാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അവിടെ വെച്ചാണ് ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു വര്‍ഷമായി സഹോദരന്‍ പീഡിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. യുവാവിനെതിരേ പോക്‌സോ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു. യുവാവിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുരുകയാണ്‌.

content highlights: Man Sexually Assaults Sister For an Year and Flees After She Gets Pregnant