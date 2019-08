ഹൈദരാബാദ്: ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ. ഹനംകോണ്ട സ്വദേശി കെ. പ്രവീണ്‍ (28) നാണ് വാറങ്കല്‍ ജില്ലാ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

53 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ജില്ലാ ജഡ്ജി കെ. ജയകുമാര്‍ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂണ്‍ 19 നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. വീടിന്റെ ടെറസില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെയാണ് പ്രവീണ്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

