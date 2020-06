നാഗ്പുര്‍: ഭാര്യയുടെ ചിതയില്‍ ചാടിയപ്പോള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയയാള്‍ പിന്നാലെ കിണറ്റില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കി. മഹാരാഷ്ട്ര ചന്ദ്രപുര്‍ സ്വദേശിയായ കിഷോര്‍ ഗാട്ടിക്കാണ് ഭാര്യ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കിണറ്റില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ബംഗ്രാം തലോദി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ദാരുണസംഭവമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കിഷോറിന്റെ ഭാര്യ രുചിതയെ ഞായറാഴ്ച സ്വന്തം വീടിനടുത്ത കിണറ്റില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ രുചിത ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച സമീപത്തെ ശ്മശാനത്തില്‍ രുചിതയുടെ ചിതയ്ക്ക് തീകൊളുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭര്‍ത്താവ് ചിതയിലേക്ക് ചാടി മരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ചിതയില്‍നിന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് കിഷോറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇയാള്‍ വീണ്ടും ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. ശ്മശാനത്തില്‍നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോള്‍ സമീപത്തെ കിണറില്‍ ചാടിയാണ് കിഷോര്‍ ജീവനൊടുക്കിയത്. കയര്‍ ഇട്ടുനല്‍കിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന കിഷോര്‍ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണ് കിഷോറും രുചിതയും വിവാഹിതരായത്. മൂന്ന് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്ന രുചിത അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതിനാലാണ് നാല് ദിവസം മുമ്പ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല്‍ ഞായറാഴ്ച ഭാര്യവീട്ടിലെത്തിയ കിഷോര്‍ രുചിതയെ കാണാനില്ലെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് കേട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് സമീപത്തെ ഒരു കിണറ്റില്‍ രുചിതയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

രുചിതയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തില്‍ അപകടമരണത്തിനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

